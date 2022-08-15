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«Рособоронэкспорт» в 2022 году поставил вооружения за границу на $5,4 млрд

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Фото: РИА Новости/Александр Мельников
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В 2022 году Россия поставила иностранным покупателям за рубеж вооружение на сумму $5,4 млрд, сообщил глава «Рособоронэкспорта» (входит в «Ростех») Александр Михеев журналистам 15 августа.

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«На сегодняшний день мы отгрузили технику нашим партнерам на сумму более $5,4 млрд. До конца года планируем примерно на такую же сумму отгрузить в соответствии с утвержденным планом», — сказал он.

По его словам, одновременно компания подписывает контракты — в настоящее время портфель заказов составляет $52,9 млрд.

«Несмотря на спецоперацию, на введенные санкции, мы продолжаем работать, и спрос на нашу технику продолжает быть устойчивым», — добавил Михеев.

18 июля стало известно, что АО «Рособоронэкспорт» и «Вертолеты России» подписали контракт на поставку партии модернизированных вертолетов Ми-171Е зарубежному заказчику. Как отметили в пресс-службе «Ростеха», Ми-17 успешно используются в ходе полицейских операций в латиноамериканских странах, а также в экстремальных погодных условиях Арктики и Африки.

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