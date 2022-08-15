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Работавшего с телефонными мошенниками курьера задержали в Тверской области

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В Тверской области полиция задержала 47-летнюю женщину, которая оказывала курьерские услуги телефонным мошенникам. Местную жительницу подозревают в причастности к пяти преступлениям.

Эксперт рассказала о способе распознать мошенника по его речи

В полицию поступило несколько заявлений от пенсионеров в Бежецке. По словам потерпевших, им от имени родственников звонили незнакомцы, которые сообщали о ДТП и в срочном порядке просили деньги. Пенсионеры передавали деньги курьеру и лишь после этого связывались с родственниками.

Сотрудники уголовного родственника установили личность курьера. 47-летняя жительница Бежецкого района уже была ранее судима. Ориентировку на транспортное средство подозреваемой передали всем нарядам полиции, после чего женщину задержали. Она призналась в участии в пяти эпизодах мошенничества, пишут «Тверские ведомости».

По словам подозреваемой, сообщения с указанием адреса ей поступали через мессенджер. Женщина приезжала к пенсионерам, забирала деньги и зачисляла их на банковские счета мошенников. В качестве заработка злоумышленница оставляла себе 5 тыс. рублей, еще 1 тыс. рублей ей полагалась за такси.

Женщину поместили под стражу. Общий ущерб потерпевших составил 1 млн рублей.

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