Полиция Иллинойса озвучила версии причин стрельбы у парка развлечений

Инцидент со стрельбой у парка развлечений Six Flags в Герни, штат Иллинойс, не был случайным. Об этом 15 августа сообщило полицейское управление.

Как отмечает телеканал NBC News, двое пострадавших были доставлены в местный медицинский центр, третий отказался от госпитализации.

«Стрельба не была случайным актом, а представляла собой целенаправленный инцидент, произошедший за пределами парка», — отметили в полиции.

По данным правоохранителей, подозреваемые на белом седане въехали на парковку Six Flags, вышли из машины с оружием и открыли стрельбу, после чего скрылись.

Парк развлечений Six Flags Great America располагается между Чикаго и Милуоки.