Полиция Иллинойса озвучила версии причин стрельбы у парка развлечений
Инцидент со стрельбой у парка развлечений Six Flags в Герни, штат Иллинойс, не был случайным. Об этом 15 августа сообщило полицейское управление.
Как отмечает телеканал NBC News, двое пострадавших были доставлены в местный медицинский центр, третий отказался от госпитализации.
«Стрельба не была случайным актом, а представляла собой целенаправленный инцидент, произошедший за пределами парка», — отметили в полиции.
По данным правоохранителей, подозреваемые на белом седане въехали на парковку Six Flags, вышли из машины с оружием и открыли стрельбу, после чего скрылись.
Парк развлечений Six Flags Great America располагается между Чикаго и Милуоки.