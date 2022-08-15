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Затопленная в Уэльсе деревня впервые за 40 лет показалась из-под воды

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Фото: Global Look Press/The Francis Frith Collection
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В британском Уэльсе впервые за 40 лет из-под воды показалась затопленная деревня Лланвддин, сообщает 15 августа The Mirror.

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Причиной появление затопленной деревни является самая высокая с 1990 года температура в Уэльсе. Столбики термометров поднялись до +35,3 градусов, что привело к обмелению уровня водохранилища на 40%.

«Жители деревни были вынуждены покинуть Лланвддин еще в 1880 году, когда власти построили новый резервуар для снабжения города Ливерпуль водой. Деревенские дома были снесены, в том числе старая церковь, а когда-то жилые помещения ушли под воду, когда были построены озеро Вырнви и его плотина. Но остатки исторической деревни остаются на месте и вновь появляются в тех редких случаях, когда в Великобританию палит сильная жара», — пишет издание.

Последний раз затопленная деревня поднималась над уровнем воды в 1976 году, когда в Великобритании наблюдалась такая же засушливая погода, как и сейчас. По мнению специалистов, после прогнозируемых в конце лета сильных дождей деревня-призрак снова погрузится под воду. Однако предполагается, что из-за всё чаще наблюдаемой засушливой летней погоды в Соединенном Королевстве, в следующий раз деревня возникнет над водой раньше, чем через 46 лет.

Ранее, 11 августа, в Великобритании заявили, что аномальная жара может повлиять на рост показателя избыточной смертности. Прогнозируется, что в ближайшие дни в некоторых регионах королевства температура достигнет +37 градусов.

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