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Эксперт опроверг информацию о дефиците премиальных наушников в России

Эксперт Муртазин: дефицита премиальных наушников на российском рынке нет, запасов хватит до конца года
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Дефицита премиальных наушников на российском рынке нет, их запасов у продавцов хватит, по меньшей мере, до конца года. Об этом «Известиям» сообщил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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По его словам, наушники премиум-класса импортеры ввозят в Россию по 500-1000 штук в месяц. При этом нужную модель при необходимости они могут ввезти под заказ.

«Спрос на такие гаджеты единичен. Они и раньше не продавались в магазинах, рассчитанных на массовую аудиторию и, тем более, не продаются сейчас, поскольку в больших количествах они просто не нужны», — отметил специалист.

15 августа «Коммерсант» сообщил о сокращении запасов премиальных наушников брендов Sennheiser, Marshall, Sony, JBL и др. в магазинах. По данным экспертов, из-за прекращения поставок запасы таких наушников могут закончиться уже к концу этого квартала. В то же время некоторые специалисты заверили, что никакого дефицита нет, такая продукция ввозится в Россию по параллельному импорту.

Ранее, 12 августа, специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов рассказал «Известиям», что в случае дефицита ритейлеры в России найдут новых поставщиков техники для параллельного импорта. По его словам, заместить выпадающие из российского рынка бренды невозможно — скорее будут открываться новые каналы параллельного импорта, но не только из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Теоретически с этим могут помочь страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и Турция.

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