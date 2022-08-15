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Объем инвестиций в АПК Кубани с начала года составил 9,5 млрд рублей

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С начала 2022 года объем инвестиций в агропромышленный комплекс Краснодарского края составил 9,5 млрд рублей. Об этом рассказал замгубернатора Андрей Коробка. Он подвел итоги первого полугодия работы отрасли и обозначил задачи на перспективу.

По словам замгубернатора, которые приводит ИА KrasnodarMedia, несмотря на очевидные сложности, многие направления АПК по итогам первого полугодия продемонстрировали рост, что сказалось на экономике.

Прибыль крупных и средних предприятий выросла, обеспечен стабильный рост среднемесячной зарплаты и, как итог, рост объема налоговых поступлений от агропромышленных предприятий. Это сохранило инвестиционную привлекательность отрасли.

Объем инвестиций в основной капитал с начала этого года оказался на 23,7% выше аналогичного периода 2021 года. Так, рост показали такие направления как животноводство, перерабатывающая и заготовительная отрасли.

Сейчас на территории Краснодарского края реализуются около 92 инвестпроектов в сфере АПК на сумму порядка 60 млрд рублей.

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