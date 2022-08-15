На Украине ликвидирован награжденный Зеленским летчик ВСУ Антон Листопад

На Украине погиб военный летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Листопад. Об этом 15 августа сообщил физико-технический лицей Ивано-Франковска.

«В 2019 году Антон был признан лучшим летчиком ВВС ВСУ, был участником боевых действий на востоке Украины», — рассказали в учебном заведении, в котором учился пилот.

В 2021 году Листопад возглавлял военно-воздушный парад над Крещатиком в Киеве в честь 30-летия независимости Украины. В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский наградил летчика орденом «За мужество» III степени незадолго до его смерти.

5 августа главное управление разведки министерства обороны Украины сообщило о смерти полковника Руслана Попова. Отмечалось, что он вышел на пенсию за выслугу лет, но с 2014 года продолжал принимать участие в боевых действиях на Украине.

27 июля стало известно о гибели майора, начальника разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ Александра Кукурбы. По информации СМИ, он был пилотом Су-25.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Из-за ухудшения обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к РФ.

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