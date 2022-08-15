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Более 30 тыс. жителей Запорожья подали заявления на получение российского паспорта

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В Запорожской области более 30 тыс. человек подали документы на получение российских паспортов. Об этом 15 августа заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Евгений Балицкий.

В Херсонской области выстроились очереди за паспортами РФ. Онлайн спецоперации 10 августа

В обработке в центрах приема документов находятся более 30 тыс. заявлений, подчеркнул он.

«На данном этапе продолжаем прорабатывать механизмы решения частных случаев, при которых у граждан затягивается процедура оформления и сбора документов на оформление паспорта», — отметил он в Telegram-канале.

Балицкий напомнил, что в области работают 12 пунктов приема документов на оформление российского паспорта.

Три действуют в Мелитополе, два в Бердянске и по одному в Акимовке, Приазовье, Токмаке, Михайловке, Днепрорудном, Энергодаре и Каменке.

10 августа член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что подавляющее число опрошенных жителей Запорожской области выступили за вхождение региона в состав России. Это следовало из данных Крымского республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ).

Согласно данным опросов на август, 77% опрошенных жителей области приняли бы участие в референдуме, если бы он прошел в ближайшее время.

9 августа Рогов не исключил вариант онлайн-голосования, если будет найдена техническая возможность для проведения референдума по вхождению в состав России в таком формате.

В тот же день Балицкий заявил, что иностранные наблюдатели на референдум по вопросу о вхождении Запорожской области в состав России приглашаться не будут. Однако в регионе открыты к визиту иностранных наблюдателей и препятствовать их визиту не планируют, добавил он.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о проведении специальной операции было принято на фоне обострения обстановки после обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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