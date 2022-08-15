Сомелье и диетолог рассказали о пользе вина для здоровья

Натуральное вино полезно для здоровья благодаря содержанию антиоксидантов и вещества, защищающего от грибковых заболеваний. Об этом 15 августа рассказали сомелье Тимур Саулебаев и врач-диетолог Наталья Круглова.

«В вине есть красное вещество, оно называется ресвератрол. Данный напиток защищает от грибковых заболеваний», — отметил Тимур Саулебаев в беседе с порталом URA.RU.

Эксперт добавил, что ресвератрол часто получают из зелени.

Диетолог Круглова согласилась с тем, что натуральное вино может быть полезно, отметив, что в нем действительно присутствуют антиоксиданты, которые, впрочем, по словам врача, можно получать не только из вина, но и из винограда темных сортов, а также граната.

Кроме того, специалист подчеркнула, что сухие вина полезнее сладких, так как в них содержится меньше углеводов и сахаров, а значит они менее калорийны.

«В красных винах действительно антиоксидантов побольше за счет темного окрашивания винограда, то есть пигментов. Разница пользы между белыми и красными винами несущественна», — приводит URA.RU слова Кругловой.

В свою очередь Саулебаев призвал россиян соблюдать меру и выпивать не больше одного бокала вина за ужином, так как злоупотребление напитком перечеркнут всю его пользу.

Ранее, в июле, врач-терапевт Виктор Лишин рассказал о неожиданной пользе пива для здоровья. По мнению специалиста, этот напиток может быть полезен, поскольку он способствует более быстрому выведению мелких камней и песка из почек.