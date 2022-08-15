Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил об успешном выполнении задач военными РФ в спецоперации
Мир
В Литве предложили предприятиям перейти на гибкий график в связи дефицитом газа
Армия
Путин заявил о превосходстве российского оружия над аналогами
Общество
Первый полет обновленного SSJ-100 запланирован на середину 2023 года
Мир
Пожар в ТЦ «Сурмалу» в Ереване потушили
Мир
Удар ВСУ по Энергодару попал на видео
Мир
Аналитики оценили вероятность сделки по нефти между Россией и Афганистаном
Мир
На Украине арестовали более 40 российских ж/д вагонов на $683 тыс.
Мир
The Guardian заявила о возможном отказе Запада от поддержки Киева этой зимой
Политика
В Совфеде ответили на угрозы Киева уничтожить Крымский мост
Мир
Парламент Украины поддержал продление военного положения до 21 ноября
Политика
Китаист рассказал о риске противостояния США и КНР
Сюжет:

Удар ВСУ по Энергодару попал на видео

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» появилось видео момента удара Вооруженных сил Украины по Энергодару.

На кадрах показано падение снаряда, а также взрыв недалеко от парка. Образовавшийся дым достиг верхних этажей многоэтажного здания. Испугавшиеся жители, которые гуляли рядом, убежали подальше от места происшествия.

Пункт и значение: как освобождали поселок Пески в ДНР
И почему эта точка была стратегически важна для украинских боевиков

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что из-за ракетного удара со стороны украинских военных по Энергодару погиб мирный житель. Кроме того, получила ранения девушка.

13 августа стало известно, что ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС в городе. Под атаку попала в том числе прилегающая территория Запорожской теплоэлектростанции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022