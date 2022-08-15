Удар ВСУ по Энергодару попал на видео

В распоряжении «Известий» появилось видео момента удара Вооруженных сил Украины по Энергодару.

На кадрах показано падение снаряда, а также взрыв недалеко от парка. Образовавшийся дым достиг верхних этажей многоэтажного здания. Испугавшиеся жители, которые гуляли рядом, убежали подальше от места происшествия.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что из-за ракетного удара со стороны украинских военных по Энергодару погиб мирный житель. Кроме того, получила ранения девушка.

13 августа стало известно, что ВСУ в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС в городе. Под атаку попала в том числе прилегающая территория Запорожской теплоэлектростанции.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. В связи с ухудшением обстановки власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.