Очистные сооружения заработали в Мариуполе

В Мариуполе после простоя заработал комплекс очистных сооружений. Об этом в понедельник, 15 августа, сообщает минстрой Донецкой Народной Республики (ДНР) со ссылкой на директора филиала «Мариупольское ПУВКХ» ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергея Коваля.

«После длительного простоя в июле с помощью электрогенераторов, которые нам предоставила Российская Федерация, мы наладили механическую очистку стоков», — сообщил он.

По словам Коваля, станция работает в пуско-наладочном режиме, который продлится до четырех дней. После этого комплекс начнет функционировать в штатном режиме.

Ранее в этот же день на освобожденных территориях Донбасса запустили железнодорожное сообщение — поезд по маршруту Волноваха – Мариуполь. Он ходит каждый день и делает около 20 остановок. Пока это единственный способ сообщения между разрушенными городами.

Ранее, 10 августа, представитель военно-строительного комплекса Минобороны РФ Максим Абаринов заявил, что первые три многоквартирных жилых дома в Мариуполе будут сданы уже в начале сентября. По его словам, жилые дома строятся на пересечении проспекта Мира и улицы Куприна.

5 августа вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что электричество и водоснабжение в Мариуполе восстановят к середине сентября. По его словам, мастер-план по восстановлению города уже утвержден, теперь будет составлен пообъектный график работ.

В Мариуполе продолжает налаживаться мирная жизнь, после того как 20 мая Минобороны РФ отчиталось о полном освобождении города и сдаче в плен 2439 боевиков неонацистской группировки «Азов» (признана террористической и запрещена в РФ), укрывавшихся на территории завода «Азовсталь».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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