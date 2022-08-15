«Погодный коллапс» пообещали Приморью в ближайшие дни

В Приморском крае в ближайшие дни, 15 и 16 августа, ожидается существенное ухудшение погоды. Местами за считаные часы выпадут десятки миллиметров осадков. Объявлено штормовое предупреждение.

При этом, как пишет Vostokmedia со ссылкой на Примгидромет, температура воздуха в регионе опустится до +8 градусов. Скорость ветра составит до 9 м/с. Особенно сильными осадки будут на юге края. 50 мм и более осадков выпадет за 12 часов и менее. При этом ветер местами усилится до 15–20 м/с, а столбики термометров поднимутся до +25 градусов на большей части края и до +29 градусов в северной части.

Сильные дожди продолжатся в ночь на вторник, 16 августа. Скорость ветра местами достигнет 22 м/с.

В середине недели синоптики прогнозируют малооблачную погоду со слабым ветром. Осадки маловероятны, ночное выхолаживание и дневной прогрев усилятся. В континентальных районах ночная температура составит +8…+15 °C. Днем столбики термометров будут подниматься до +30 градусов.

Уже в четверг ядро антициклона переместится на Японское море, в Приморье будет поступать более теплая воздушная масса. А в пятницу погода опять изменится: подойдут атмосферные фронты, снова начнется дождь, пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

Ранее сообщалось, что жаркая погода в Москве и области сохранится в течение текущей рабочей недели, при этом в пятницу возможен кратковременный дождь и небольшое снижение температуры. Об этом сообщила «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.