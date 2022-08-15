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Минобороны заявило об уничтожении более 100 наемников под Харьковом

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Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Харьковской области более ста иностранных наемников. Ою этом 15 августа заявили в Минобороны РФ.

«Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше 100 и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии», — говорится в сводке.

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Кроме того, за минувшие сутки 105-й и 107-й батальоны 63-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли более 160 человек личного состава в результате удара ВКС РФ по их боевым позициям, отметил телеканал «360».

Ранее, 9 августа, в российском военном ведомстве сообщили, что за почти четыре недели, с 8 июля по 5 августа, количество иностранных наемников и специалистов на Украине сократилось на 549 человек. Уточнялось, что таким образом в стране остались 2192 наемника.

До этого, 6 августа, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что ВКC России уничтожили более 80 наемников и 11 единиц техники в результате удара по опорному пункту «Иностранного легиона» в Днепропетровской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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