РСА запустил проверку справочников средней стоимости запчастей

Российский союз автостраховщиков (РСА) запустил очередную проверку справочников актуальных версий средней стоимости запчастей. Об этом союз автостраховщиков сообщил 15 августа на своем официальном сайте.

На сайте РСА сказано, что проверка перечня сведений о стоимости запасных частей и средней стоимости материалов проводится при расчете стоимости ремонта автомобиля по договору ОСАГО.

Страховщики сообщили, что такая проверка предусмотрена Единой методикой определения расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспортного средства, которая утверждена Положением Банка России от 4 марта 2021 года.

Нынешняя, третья по счету публичная проверка, будет проходить с 15 по 29 августа 2022 года. Первые справочники, прошедшие публичное обсуждение в России, были введены в действие 19 марта текущего года.

11 августа в приложении «Госуслуги Авто» появился сервис оформления ДТП без вызова сотрудника ГИБДД, «Европротокол онлайн». По данным специалистов, сервис ускорит процедуру оформления аварии почти в два раза.