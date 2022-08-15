Аналитики оценили вероятность сделки по нефти между Россией и Афганистаном

Россия может поставлять в Афганистан нефть, однако есть сомнения, что Кабул является надежным партнером, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Об этом она заявила в понедельник, 15 августа, в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что страна планирует закупить у России миллион баррелей нефти. Он отметил, что Афганистан готов предложить собственную продукцию для обмена по бартеру.

«Россия, конечно, может поставить в Афганистан такой объем, особенно в нынешних условиях. Однако поставки нефти в Афганистан связаны с двумя основными проблемами. Первая — является ли Афганистан надежным и платежеспособным клиентом, особенно с учетом того, что в этой стране почти вся экономика находится в теневом секторе. Вторая проблема — по какой цене Афганистан будет способен приобрести нефть из России: не вполне ясно, будет ли страна в состоянии платить за нефть по рыночной цене, даже с дисконтом», — подчеркнула Мильчакова.

При этом аналитик выразила мнение, что предложение Азизи «не лишено смысла, если им правильно воспользоваться». Например, подобно тому как в 1990-е годы Запад предложил Ираку гуманитарную программу «Нефть в обмен на продовольствие», Россия могла бы предложить Афганистану похожую программу, только на других условиях: поставщиком нефти будет Россия, а Афганистан в обмен мог бы предложить РФ долю в газопроводе ТАПИ, который должен пройти через страну в Индию. Или же был бы уместен обмен нефти на месторождения каких-либо полезных ископаемых, добавила эксперт.

По ее мнению, теоретически такая сделка между Москвой и Кабулом могла бы быть заключена.

Директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода, в свою очередь, счел подобное предложение сомнительным с внешнеполитической точки зрения.

«Продажа нефти за рубеж приносит в российский бюджет порядка 40–45% поступлений. Что именно может предложить Афганистан, чья экономика вызывает множество вопросов, как и платежеспособность, — неясно. России же очень интересны новые торговые связи, как это происходит сейчас с Китаем и Индией, например», — уточнил он.

Накануне сообщалось, что делегация «Талибана» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) посетит Москву и Казань. Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил, что в делегацию Афганистана включены экономисты и финансисты, а в планах гостей — закупка нефти, других видов топлива, пшеницы, муки и подсолнечного масла.

Ранее, 27 июня, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с таджикским лидером Эмомали Рахмоном заявил, что Россия делает всё, чтобы ситуация в Афганистане нормализовалась. Он отметил, что Москва пытается выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию.

В конце марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства, сформированного «Талибаном». Тогда же российский министр заявил, что текущая администрация Афганистана справляется с поддержанием стабильной обстановки в стране, несмотря на вмешательство США и союзников.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Новые руководители обещали стране и миру создать инклюзивное правительство, бороться с террористами, уважать права человека, в том числе женщин.