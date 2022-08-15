В Китае побили мировой рекорд по созданию самого мощного магнитного поля
Китайские ученые с помощью гибридного магнита создали самое мощное стабильное магнитное поле в мире. Об этом сообщили 12 августа в Институте физических наук Хэфея Китайской академии наук.
Так, магнит создал постоянное поле силой 45,22 тесла (Тл), побив предыдущий мировой рекорд в 45 Тл, установленный в 1999 году в США.
Этот гибридный магнит на 45,22 Тл состоит из резистивной вставки, вложенной в сверхпроводящую вставку с отверстием 32 мм.
«Успех магнита на 45,22 Тл представляет собой важную веху в развитии магнитных технологий в Китае и во всем мире. Этот магнит является одним из десяти магнитов, разработанных и эксплуатируемых (институтом. — Ред.)», — говорится в сообщении.
По словам ученых, силы этого магнита хватит, чтобы поднять из воды авианосец, передает «Газета.ru».
В ноябре 2016 года сообщалось, что ученые из этого же института построили второй на тот момент по мощности гибридный магнит в мире. Сила его поля составляла 40 Тл.