«АвтоВАЗ» возобновил выпуск Lada Niva Travel в Тольятти

«АвтоВАЗ» возобновил выпуск в Тольятти автомобилей Lada Niva Travel (бывшая Niva Chevrolet) в упрощенных версиях. Об этом 15 августа компания сообщила на своем сайте.

«Мы продолжаем следовать намеченному плану по возобновлению производства нашего модельного ряда. Параллельно ведется работа и по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей», — отметил президент компании Максим Соколов.

В базу перезапущенной Niva Travel входят усилитель руля, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, система «ЭРА-ГЛОНАСС» с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари. Также предусмотрена стальная защита картера, бортовой компьютер, центральный замок и аудиоподготовка.

Возобновить комплектацию выпускаемых машин Lada подушками безопасности планируется к осени, системы ABS/ESP будут устанавливать на авто в следующем году.

Для покупателей автомобилей LADA NIVA Travel (а также для LADA Granta и NIVA Legend), выпущенных после 1 июня, действует государственная программа льготного кредитования, позволяющая приобрести новый автомобиль с выгодой 20–25% в зависимости от региона.

Ранее в понедельник сообщалось, что за первую неделю августа в России купили 3342 новых легковых автомобиля Lada, что составляет 39,3% от общего объема. Чаще всего приобретали автомобили семейства Lada Granta — 2411 машин. На втором месте находится Lada Vesta (439 шт.).