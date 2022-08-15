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В Стамбуле ливень парализовал движение и подтопил первые этажи зданий

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Фото: соцсети
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В Стамбуле сильный дождь парализовал работу транспорта, из-за ливня подтоплены Гранд-базар и Египетский рынок в исторической части города. Об этом сообщает телеканал TRT в понедельник, 15 августа.

Число пострадавших устанавливается. Информации о жертвах не поступало.

Европейская часть Стамбула оказалась больше всего подверженной осадкам. Телеканал сообщает о сложностях в передвижении наземного транспорта, подтоплены первых этажей домов в районах Эминеню, Сарыер и Бейкоз, а также подземные переходы.

В одном из районов возле Босфора рухнула опорная стена ресторана, под завалами, по предварительной информации, находится один человек.

Стамбульские власти призывают автовладельцев воздержаться от поездок. В городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, непогода может сохраниться до конца дня.

15 августа синоптики сообщили, что над Японским морем вблизи приморского побережья смещается углубляющийся циклон, из-за чего на Приморский край обрушатся ливни.

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