В Калужской области установят 26 ФАПов в 2022 году

В 14 районах Калужской области до конца 2022 года установят 26 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Такая информация была озвучена во время заседания правительства региона.

Работы проводятся в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Общее финансирование программы в Калужской области составляет более 640 млн рублей. По словам и.о. министра здравоохранения региона Екатерины Качановой-Маховой, средства направлены на капитальный ремонт существующих зданий, установку модульных ФАПов, а также закупку оборудования и транспорта. Об этом сообщает газета «Весть».

Медики в регионе получат 27 автомобилей. Кроме того, в больницу и поликлиники поступит порядка 2 тыс. единиц оборудования.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области завершили строительство двух новых ФАПов. Они находятся в селах Джогино и Шелаево.