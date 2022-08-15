Россиянам рассказали о мерах профилактики туберкулеза

Туберкулез лучше всего поддается лечению при своевременном обнаружении у пациентов. Об этом 15 августа рассказал Lenta.ru врач-терапевт, пульмонолог «СМ-Клиники» Вячеслав Светлаков.

Он напомнил, что туберкулез передается быстро при частом контакте с инфицированным человеком. Обычно первые симптомы проявляются спустя несколько недель или месяцев после заражения. Наиболее подвержены болезни люди со слабой иммунной системой, дети и пожилые граждане. При этом у детей болезнь протекает в средней форме, а при своевременном лечении исчезает полностью, отметил эксперт.

Чтобы предотвратить заражение, Светлаков посоветовал регулярно посещать профилактические осмотры и проходить флюорографическое обследование. Нейтрализовать инфекцию также можно с помощью вакцинации.

Эксперт рекомендовал поддерживать иммунную систему с помощью соблюдения режима сна и отдыха, избегания переутомления и стрессов, занятий умеренными физическими нагрузками и сбалансированного питания. Кроме того, нужно обеспечить комфортную среду проживания и соблюдать личную гигиену. При этом следует исключить курение и употребление алкоголя.

Светлаков также напомнил, что симптомы туберкулеза проявляются не сразу, а по одному, из-за чего сложно распознать болезнь сразу. Эксперт заявил, что к врачу надо обращаться сразу после появления затяжного кашля с мокротой, повышенной потливости, слабости, при увеличении и болезненности лимфоузлов.

14 мая директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России успешно проходит третья фаза клинических исследований новой вакцины от туберкулеза, которая может стать более эффективной заменой существующей БЦЖ. По его словам, вакцина будет защищать от заражения, а не от тяжелого течения болезни.