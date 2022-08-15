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Находившуюся в коме актрису Энн Хеч отключили от систем жизнеобеспечения

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Фото: Global Look Press/Geisler-Fotopress/Dave Bedrosian
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Американскую актрису Энн Хеч, которая находилась в коме после ДТП в Лос-Анджелесе, в понедельник, 15 августа, отключили от систем жизнеобеспечения в связи с тем, что для ее органов нашли реципиентов. Об этом сообщает издание Deadline.

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Юридически звезда кинокартин «Донни Браско», «Шесть дней, семь ночей» и «Копы в глубоком запасе» была признана мертвой еще в пятницу, однако медики продолжали поддерживать ее дыхание до момента, пока не найдут людей, которые получат органы Хеч. Сама актриса ранее заявляла, что после смерти хочет стать донором.

11 августа появилась информация о том, что в крови Энн Хеч были обнаружены наркотики, однако необходимо провести дополнительные анализы, чтобы исключить вещества, которые могли бы быть выписаны по медицинским показаниям.

12 августа стало известно о смерти 53-летней актрисы. Родственники подтвердили факт смерти после своего заявления о том, что Хеч намереваются отключить от аппарата жизнеобеспечения.

Подруга актрисы дизайнер Нэнси Дэвис на своей странице в Instagram (запрещено в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовала памятный пост, в котором отметила, что ее «любящая, добрая, веселая, милая и красивая подруга отправилась на небеса».

5 августа стало известно, что Хеч устроила ДТП на улице Уолгроув-авеню в Лос-Анджелесе, врезавшись в гараж. После этого звезда уехала с места аварии и через несколько километров врезалась в жилой многоквартирный дом в районе Мар-Виста. Ее синий MINI Cooper загорелся, из машины Хеч вытащили пожарные.

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