Площадь пожаров в Якутии сократилась в 12 раз в сравнении с 2021 годом

Площадь лесных пожаров в Якутии в 2022 году оказалась в 12 раз меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Количество возгораний уменьшилось в три раза. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на совещание с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина по вопросам борьбы с паводками и пожарами.

По словам Николаева, в этом году в Якутию из федерального бюджета поступило на охрану лесов от пожаров в 5,5 раз больше средств, чем в 2021 году, — порядка 1,6 млрд рублей. Также республика увеличила плановые параметры в 2,4 раза, до 912 млн рублей. Благодаря этому удалось увеличить в два раза численность работников лесопожарных формирований, время авиапатрулирования — в 4 раза, до 5 тыс. часов, а также создать три новых авиаотделения. В лесопожарные формирования, противопожарную и спасательную службы республики поступило 172 единицы техники.

Николаев, чьи слова приводит ИА SakhaNews, отметил, что впервые с 2017 года в регионе будут самые лучшие результаты в части минимизации лесных пожаров.

По данным на 15 августа на территории Якутии действуют 11 лесных пожаров на общей площади около 70 тыс. га в Усть-Майском, Среднеколымском, Оймяконском, Томпонском, Олекминском и Нижнеколымском районах. Три возгорания на площади 54 тыс. га тушат в Усть-Майском и Олекминском районах, пишет ИА YakutiaMedia со ссылкой на республиканский оперативный штаб. В аналогичную дату 2021 года было 163 лесных пожара на общей площади 4,5 млн га.

Якутия является одним из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесного фонда в регионе составляет 256,1 млн га (83,4% территории). В прошлом году было зарегистрировано 1696 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, тогда превысила 7,9 млн га.