В Wildberries отказались комментировать смену названия на «Ягодки»

В маркетплейсе Wildberries отказались комментировать смену названия сайта на «Ягодки».

«По этой теме откажемся от комментариев», — цитирует 15 августа Lenta.ru заявление пресс-службы интернет-платформы.

Название российской версии сайта маркетплейса сменилось на русскоязычное ранее в этот день.

До этого, 7 июня, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая на форуме «Неделя российского ретейла 2022», отметил, что на отечественном рынке множество компаний с иностранными названиями, причем их выбирают даже бренды, которые полностью производят свою продукцию на территории страны.

Один из участников дискуссии, обращаясь к гендиректору Wildberries Татьяне Бакальчук, отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не «Дикие ягоды» (именно так переводится слово «wildberries»).

В ответ глава маркетплейса заявила, что не может обещать, что изменит наименование, но подумает.