Количество лесных пожаров сократилось на территории Коми

Число лесных пожаров сократилось на территории Республики Коми. Об этом сообщает ИА FlashNord со ссылкой на данные «Авиалесоохраны».

По последней информации, в регионе действует 12 возгораний на землях лесного фонда. Четыре пожара удалось локализовать. Общая площадь горения составила почти 6,2 тыс. га.

На всей территории Коми со 2 августа до особого распоряжения действует режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. В ликвидации горения участвую 242 человека. Ранее режим ЧС вводили с 13 по 21 июля.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае обстановка с природными возгораниями стабилизировалась. Власти приняли решение отменить режим чрезвычайной ситуации. С начала пожароопасного сезона в регионе возникло порядка 500 возгораний общей площадью свыше 450 тыс. га.