Специалисты не выявили отклонений в воздухе после отравления в Москве

После проведения специалистами дополнительных анализов воздуха во всех подъездах дома на юго-востоке Москвы после отравления жильцов, отклонения зафиксированы не были. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы.

«Проведены дополнительные анализы качества воздуха во всех подъездах – в настоящий момент отклонений от нормативных значений не зафиксировано», — отмечается в Telegram-канале.

Об отравлении жителей одного из столичных домов на улице 40 лет Октября в районе Люблино стало известно накануне.

Отравились три человека — мать с дочерью и мужчина. По информации «Известий», состояние 27-летней и 48-летней женщин стабилизировалось, пострадавшие находятся в сознании. Ранее их госпитализировали, мужчина от госпитализации отказался.

Телеканал «360» подчеркнул, что территорию дома оцепили и объявили эвакуацию.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Причины инцидента расследуются.