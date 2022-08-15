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Мэр Киева Кличко объявил о разводе с супругой после 26 лет брака

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Фото: Global Look Press/imago-images.de
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Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому изданию «Бабель» 15 августа сообщил, что разводится со своей супругой Натальей. Их брак длился 26 лет.

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Кличко признался, что у них с женой уже давно нет общих интересов и в целом они живут разными жизнями многие годы. Желание развестись у супругов обоюдное: Наталья живет в Германии, а Виталий — на Украине.

Виталий и Наталья Кличко поженились в 1996 году. У них родились трое детей: Егор-Дэниел (2000), Елизавета-Виктория (2002) и Максим-Александр (2005).

«У нас хорошие отношения, мы уважительно друг к другу относимся. Наши дети выросли, а жизнь по-прежнему продолжается», — добавил мэр Киева.

Также в интервью Кличко рассказал, что в офисе президента Украины Владимира Зеленского ему угрожали лишением гражданства после того, как он поставил подпись под открытым письмом с обращением к главе государства вернуть гражданство главе штаба территориальной обороны Днепра Геннадию Корбану.

Кроме того, в беседе с изданием Кличко посоветовал гражданам подготовить к зиме теплую домашнюю одежду и теплые одеяла, потому что температура в домах будет на несколько градусов ниже нормы. Норма — +21 градус, а может быть +19 или +18.

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