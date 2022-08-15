Мэр Киева Кличко рассказал об угрозах офиса Зеленского лишением гражданства Украины

Мэр Киева Виталий Кличко заявил 15 августа, что ему поступали угрозы из офиса президента Украины после того, как он подписал открытое письмо с просьбой вернуть гражданство главе штаба обороны города Днепра Геннадию Корбану.

«Расскажу вам тайну. После того как я подписал письмо, был у меня разговор с намеком: «Ты такой проактивный, мы еще за твое немецкое гражданство не брались», — сказал он в интервью изданию «Бабель».

По словам столичного градоначальника, он был бы очень удивлен, если бы ему показали его немецкий или американский паспорт для того, чтобы отнять украинский.

«Я действительно большую часть своей жизни провел в Германии и Америке. И возможность получить гражданство у меня была, были даже такие предложения, но зачем? Я был и остаюсь гражданином Украины, других паспортов у меня нет», — подчеркнул мэр.

Отвечая журналистам, не из офиса ли президента Украины к нему поступила такая угроза, Кличко предложил снять этот вопрос.

«Ну а откуда? Из ЖЭКа?» — добавил он.

Ранее, 3 августа, об усилении политических разногласий между центральными и региональными властями на Украине писала газета The Washington Post. По мнению мэров крупных городов, президент Украины Владимир Зеленский и его администрация отодвигают регионы на второй план, говорилось в материале.

До этого, 22 июля, пограничники отобрали у Корбана паспорт на границе с Польшей при попытке въехать на территорию Украины. Как пояснили в госпогранслужбе, его гражданство остановлено «тайным» указом Зеленского.

В тот день гражданства были лишены олигарх Игорь Коломойский и политик Вадим Рабинович.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».