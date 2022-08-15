В Петербурге простились с погибшим 14-летним хоккеистом

В Санкт-Петербурге 15 августа простились с погибшим от удара шайбы 14-летним хоккеистом петербургского клуба СКА Всеволодом М. Кадры имеются в распоряжении «Известий».

Возле спортивного дворца «Хоккейный» собрались десятки людей. В их числе команда СКА в кофтах клуба. Выстроившись в два ряда, они проводили погибшего хоккеиста в последний путь. Его гроб погрузили в машину, за которой поехали его товарищи, друзья и знакомые.

Церемония прощания с хоккеистом состоится в церкви Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище, где позже подросток будет похоронен.

Инцидент произошел 11 августа. Во время тренировки юных спортсменов шайба отскочила и попала в юношу. Он проехал несколько метров и упал на лед.

Как сообщили в пресс-службе СКА, врач команды оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую, которая провела все реанимационные мероприятия. Его сердце запустилось, после чего спортсмена доставили в больницу. Однако медикам не удалось его спасти.

Управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). По данным следователей, шайба попала подростку под защитный доспех спортивного обмундирования.