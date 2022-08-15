Власти Берлина отключили ночную подсветку около 100 зданий

У около 100 общественных зданий Берлина отключена ночная подсветка. Об этом 15 августа сообщил официальный портал столицы Германии.

Отказ от освещения в темное время суток связан с экономией электроэнергии. Всего планируется отключить подсветку у 150 зданий, но, так как она не объединена в единую городскую систему, техникам приходится работать с каждым объектом вручную.

Подсветка не будет выключаться у мемориала Павшим советским воинам в парке Тиргартен, Еврейского музея и новой синагоги. Также продолжат освещаться флаги у Красной ратуши, так как того требует протокол.

Ожидается, что отключение всей ночной подсветки позволит городу сэкономить €40 тыс. в год.

25 июля в администрации президента Германии сообщили, что для экономии энергии будет отключена подсветка Дворца Бельвю, который является резиденцией главы государства. Ее будут включать только в случае важных визитов.

Ранее, 13 июля, мэр Берлина Франциска Гиффи предложила отключить подсветку основных достопримечательностей города, таких как Бранденбургские ворота и Красная ратуша. Необходимость в этом также обосновывалась экономией электроэнергии.