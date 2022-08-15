Корпорация по недвижимости Savills ушла из России

Агентство недвижимости *, проработавшее на протяжении 16 лет под брендом международной корпорации Savills, после ее ухода из России продолжит работу под прежним названием. Об этом сообщили 15 августа в компании.

«С 2022 года мы вернулись к бренду Intermark Real Estate с новым багажом знаний и колоссальным опытом работы в структуре крупнейшего зарубежного агентства недвижимости, сохранив высокий международный уровень компетенций», — передает сообщение «РИА Новости».

Там отметили, что изменения не повлияют на деятельность компании, изменилось лишь название и аффилированность с брендом Savills. Также отмечается, что команда сотрудников сохранится в полном составе.

Международная корпорация по недвижимости Savills была основана в Великобритании в 1855 году. Она работает более чем в 70 странах мира. Агентство Intermark Real Estate, специализирующееся на покупке и аренде элитной недвижимости, действует с 1993 года.

5 марта в пресс-службе Booking.com сообщили «Известиям», что сервис временно прекратил деятельность на территории России в связи со сложностью ведения турбизнеса.

Тогда депутат Госдумы РФ от Крыма, член комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк заявил, что в уходе сервиса «нет ничего смертельного».