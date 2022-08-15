Ростовская область стала лидером среди регионов по урожаю зерновых

В Ростовской области собрали рекордный для России урожай ранних зерновых — более 14,5 млн т.

«Это почти на 2 млн т больше, чем прошлогодний исторический рекорд в 12,7 млн т. Средняя урожайность в этом году составила 42,2 ц/га», — написал губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В пресс-службе правительства региона «Известиям» рассказали, что новый урожай состоит на 93% из продовольственного зерна. Больше всего в этом году собрали в Сальском районе (более 846 тыс. т), чуть меньше — в Зимовниковском (свыше 823 тыс. т).

Уборочная страда на Дону в этом году началась на неделю раньше. Аграрии собрали урожай зерновых и зернобобовых с территории площадью более 3,3 млн га. Большая ее часть была засеяна основной культурой региона — озимой пшеницей.

В уборочной кампании задействовали около 12,5 тыс. комбайнов, более 13 тыс. грузовых машин и свыше 29 тыс. тракторов.

В пресс-службе правительства отметили, что формирование урожая было нелегким из-за погодных условий: установившаяся на юге России морозная погода в середине марта не позволяла вести активную посевную кампанию. Однако благодаря осадкам в мае озимые смогли созреть, а яровые культуры взойти.

В ноябре станут известны результаты сбора урожая пропашных и поздних зерновых культур. Одновременно с уборкой начнется и озимый сев.

С 2014 года на Дону собирают более 9 млн т ранних зерновых, до этого показатели были на уровне 6–7 млн т вместе с поздними зерновыми. Сейчас Ростовская область занимает первое место по агроэкспорту в России. Регион полностью обеспечивает свои потребности в зерновых (около 2,5 млн т).