Литовский Шяуляй Банк прекратил принимать платежи в рублях

Литовский Шяуляй Банк, через который осуществлялась оплата грузового транзита с Калининградом, с 15 августа перестал принимать платежи в рублевой валюте, рассказала представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене в эфире радио LRT.

«Одним из важнейших аспектов при изменении банковских процедур является донесение этой информации до клиентов. Все они были своевременно уведомлены о новом порядке», — пояснила Кигуолене.

Она также напомнила, что с 1 сентября Шяуляй Банк прекращает обслуживание клиентов из России и Белоруссии.

В организации анонсировали прекращение сотрудничества с Москвой и Минском еще 28 июля.

В ответ на это Россия передала Литве ноту. Тогда же губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил вероятность остановки транзита в регион уже 1 сентября.

Проблемы с транзитом грузов в Калининградскую область из Литвы начались еще в середине июня. Тогда в полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в регион из республики. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.

Только почти спустя месяц было снято 80% ограничений по транзиту в регион. Губернатор Калининградской области назвал это победой российской дипломатии.