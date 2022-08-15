Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России в ходе спецоперации уничтожили свыше 100 иностранных наемников
Мир
В Литве предложили предприятиям перейти на гибкий график в связи дефицитом газа
Мир
ВС России уничтожили склады вооружения ВСУ в Николаевской и Харьковской областях
Мир
Путин направил соболезнования президенту Египта после пожара в церкви
Мир
Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Сербии
Мир
Литовский Шяуляй Банк прекратил операции с Россией в рублях
Общество
Защита американской баскетболистки Грайнер обжаловала приговор
Мир
На Украине арестовали более 40 российских ж/д вагонов на $683 тыс.
Мир
Политолог назвал угрозы в адрес Крымского моста посягательством на нацбезопасность
Мир
Экс-генерал ВСУ Кривонос назвал причину долгих поставок американского оружия
Мир
Глава МЧС Армении исключил теракт в ТЦ «Сурмалу» в Ереване
Политика
В МГУ прокомментировали позицию Белого дома в отношении дела Трампа

Литовский Шяуляй Банк прекратил принимать платежи в рублях

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Литовский Шяуляй Банк, через который осуществлялась оплата грузового транзита с Калининградом, с 15 августа перестал принимать платежи в рублевой валюте, рассказала представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене в эфире радио LRT.

Выстрел в ногу: Литва может добиться жесткого ответа со стороны России
Москва задумалась над полным запретом на ввоз и вывоз любых товаров через Прибалтику

«Одним из важнейших аспектов при изменении банковских процедур является донесение этой информации до клиентов. Все они были своевременно уведомлены о новом порядке», — пояснила Кигуолене.

Она также напомнила, что с 1 сентября Шяуляй Банк прекращает обслуживание клиентов из России и Белоруссии.

В организации анонсировали прекращение сотрудничества с Москвой и Минском еще 28 июля.

В ответ на это Россия передала Литве ноту. Тогда же губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил вероятность остановки транзита в регион уже 1 сентября.

Проблемы с транзитом грузов в Калининградскую область из Литвы начались еще в середине июня. Тогда в полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в регион из республики. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.

Только почти спустя месяц было снято 80% ограничений по транзиту в регион. Губернатор Калининградской области назвал это победой российской дипломатии.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022