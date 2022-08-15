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Посол ЛНР в России сообщил о блокировании Северска союзными войсками

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Северск с трех сторон полностью блокирован союзными войсками. Об этом сообщил 15 августа посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в РФ Родион Мирошник.

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«Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос — через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что бойцы спецназа «Ахмат» заняли очередную стратегически важную позицию под Северском. Он отметил, что зачистка зеленой зоны в окрестностях города продолжается. Кадыров также указал, что наступательные действия в этом направлении ведутся уже третий день.

Как отмечает телеканал «360», Северск находится в 30 км от Лисичанска. Он расположен на развилке двух дорог: одна из них ведет в Славянско-Краматорскую агломерацию, а другая — в Бахмут.

18 июля стало известно, что Северск перешел под контроль вооруженных сил ЛНР.

В тот же день представитель первого корпуса Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что освобождение территорий Донбасса будет завершено в этом году.

3 июля в Министерстве обороны РФ сообщили о полном освобождении территории ЛНР и выходе на административные границы, установленные в 2014 году.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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