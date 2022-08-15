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Приамурье готовится к паводку во второй половине августа

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Амурская область оказалась в числе регионов, которые во второй половине августа окажутся в зоне негативных и опасных явлений — паводка. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов на совещании в Якутии, где работают глава правительства Михаил Мишустин, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Также паводки грозят Хабаровскому краю, ЕАО, югу Приморья и юго-востоку Забайкалья.

ИА PriamurMedia со ссылкой на Амурский гидрометцентр сообщает, что уже 16 августа в Амурской области ожидаются грозы, днем сильный дождь в северо-западных районах. А в период с 18 по 22 августа из-за прохождения через территорию региона серии западных циклонов ожидается неустойчивый характер погоды с дождями различной интенсивности, ливнями, грозами. Это будет сопровождаться усилением ветра до 13–18 м/с.

Амурская служба новостей напоминает, что в начале августа в Приамурье из-за сильных ливней сформировался мощный паводок. Были подтоплены несколько десятков жилых домов, смыты объекты инфраструктуры, в том числе пострадали дороги. По состоянию на 15 августа в регионе нет подтопленных жилых домов.

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