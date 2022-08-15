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Кита длиной 50 м запустят на фестивале воздушных змеев в Хабаровске

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В Хабаровске с 21 по 24 сентября пройдет грандиозный фестиваль воздушных змеев. Он станет частью культурной программы Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток».

22 сентября на Комсомольской площади состоится гала-концерт фестиваля приключенческого туризма. 23 и 24 сентября центром притяжения жителей и гостей региона станет набережная имени Невельского, где пройдет фестиваль воздушных змеев. Его главным героем станет исполинский 50-метровый кит. Вместе с ним запустят змеев поменьше.

Жители смогут запустить и своих воздухоплавателей, изготовленных на мастер-классах, которые будут проводиться в рамках фестиваля. Также планируется организовать различные фотозоны, танцевальную площадку, фуд-корты. Жители края смогут подробно узнать об услугах туроператоров, а также оценить туристический потенциал районов.

По словам регионального министра туриста Екатерины Пунтус, которые приводит ИА AmurMedia, задача организаторов сделать так, что туристический форум стал полезной деловой площадкой для отрасли, а для жителей и гостей края — праздником. На сегодняшний день свое участие подтвердили более 160 человек.

Ранее сообщалось, что уже в августе россияне смогут получить повышенный кешбэк — до 40% от стоимости тура за поездки на Дальний Восток. Стартует осенний этап акции. Вопрос повышенного кешбэка в регионы Дальнего Востока был проработан по поручению президента Российской Федерации. Запланировать такую поездку можно будет с 1 октября и до конца года, как и в 2021 году.

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