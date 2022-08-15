Путин направил соболезнования президенту Египта после пожара в церкви

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями египетскому президенту Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси по поводу трагедии из-за пожара в церкви Абу-Сефейн в Эль-Гизе (пригород Каира. — Ред.).

«Уважаемый господин президент, дорогой друг! Хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу трагических последствий пожара. <…> Разделяем скорбь родных и близких погибших и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — сказано в телеграмме соболезнований, которая обнародована на сайте Кремля.

Отмечается, что пожар произошел во время утреннего богослужения 14 августа, когда в церкви находилось много верующих с детьми. Возгорание случилось на втором этаже, помещение быстро заполнилось дымом. По предварительной информации, оно было вызвано коротким замыканием в электросети.

Более 40 человек погибли в результате пожара.