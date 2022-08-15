Двое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на Ставрополье

В Георгиевске в Ставропольском крае в результате столкновения легковых машин пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональное УГИБДД России.

Авария произошла в воскресенье, 14 августа, на одной из городских улиц. Автомобиль «Лада Приора» выехал на встречную полосу через две сплошные и врезался в Mazda.

Как уточняет NewsTracker, в результате ДТП различные травмы получили четыре пассажира иномарки. В их числе двое несовершеннолетних — дети пяти и 12 лет.

Отмечается, что у водителя «Лады» стаж вождения составляет около года. Оба водителя в момент столкновения были трезвыми. Обстоятельства устанавливаются.

15 августа в Чебоксарах произошла авария с участием маршрутного такси и грузового автомобиля. По данным «Известий», водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. В результате инцидента пострадали 10 человек.