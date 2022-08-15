Дело возбудили после смерти пациентки одной из больниц ЕАО

Уголовное дело в отношении медицинских работников возбуждено в ЕАО. Их обвиняют в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

ИА EAOMedia со ссылкой на региональную прокуратуру пишет, что в правоохранительные органы обратилась жительница села Амурзет, которая заявила, что в результате ненадлежащего исполнения медработниками профессиональных обязанностей умер ее близкий родственник.

Установлено, что в ОГБУЗ «Октябрьская центральная районная больница» и ОГБУЗ «Областная больница» в Биробиджане не раз с острыми болями обращалась жительница села Екатерино-Никольское. Однако своевременную медицинскую помощь ей не оказали, и пациентка скончалась в ОГБУЗ «Областная больница».

12 августа «Известиям» в Следственном комитете РФ рассказали, что более 20 уголовных дел, связанных с отказами в выдаче тяжелобольным людям лекарств и медизделий, расследуется в настоящий момент по всей России.