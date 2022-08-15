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Прокуратура начала проверку по факту ДТП с пятью погибшими в Нижнем Тагиле

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Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила (Свердловская область) организовала проверку по факту столкновения легковой иномарки и кареты скорой помощи, в результате которого погибли пять человек, в том числе фельдшер, 16-летний водитель легковушки и трое его пассажиров.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства аварии. Прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условий жизни и воспитания несовершеннолетних, а также соблюдению режима труда и отдыха водителей», — говорится в сообщении ведомства.

Авария произошла около 3:00 утра (01:00 мск) 15 августа на пересечении улиц Октябрьской Революции и Газетной. По предварительным данным, группа подростков угнала Hyundai Accent и пыталась скрыться на нем от полицейских. Во время преследования машина на скорости 170 км/ч вылетела на красный сигнал светофора и врезалась в скорую помощь, которая ехала на вызов.

В результате столкновения погибли 16-летний водитель легковушки и трое его пассажиров, в том числе девочка 2005 года рождения, а также женщина-фельдшер скорой помощи, пишет «ТагилСити.ру». Водитель кареты медиков и один из пассажиров Hyundai 2003 года рождения получили травмы и были госпитализированы.

Все обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. Надзорное ведомство взяло на контроль ход проведения доследственной проверки.

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