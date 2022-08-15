Двое жителей Донецка погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района

Двое мирных жителей погибли в результате обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщили 15 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В результате обстрела Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по улицам Ершова и Башкирской в Куйбышевском районе Донецка погибли два человека», — говорится в сообщении.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), Донецк подвергается обстрелам со стороны ВФУ с раннего утра. Уже в 05:10 (совпадает с мск) украинские боевики выпустили в сторону Куйбышевского района города два снаряда калибром 155 мм. Спустя час в район прилетело еще шесть снарядов калибром 152 мм. Последний обстрел Донецка был зафиксирован в 11:10.

За последние сутки Вооруженные силы Украины обстреляли территорию ДНР 65 раз, выпустив 365 боеприпасов, передает RT. В результате на территории республики были повреждены 56 домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Днем ранее сообщалось, что в ДНР зарегистрировано уже 43 случая подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на противопехотных минах «Лепесток», которые сбросили на город украинские боевики.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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