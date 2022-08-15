Реклама
Прямой эфир
Мир
ВКС России в ходе спецоперации уничтожили свыше 100 иностранных наемников
Мир
В Литве предложили предприятиям перейти на гибкий график в связи дефицитом газа
Мир
ВС России уничтожили склады вооружения ВСУ в Николаевской и Харьковской областях
Мир
Путин направил соболезнования президенту Египта после пожара в церкви
Мир
Взрыв прогремел на оборонном предприятии в Сербии
Мир
Литовский Шяуляй Банк прекратил операции с Россией в рублях
Общество
Защита американской баскетболистки Грайнер обжаловала приговор
Мир
На Украине арестовали более 40 российских ж/д вагонов на $683 тыс.
Мир
Политолог назвал угрозы в адрес Крымского моста посягательством на нацбезопасность
Мир
Экс-генерал ВСУ Кривонос назвал причину долгих поставок американского оружия
Мир
Глава МЧС Армении исключил теракт в ТЦ «Сурмалу» в Ереване
Политика
В МГУ прокомментировали позицию Белого дома в отношении дела Трампа
Сюжет:

Двое жителей Донецка погибли при обстреле ВСУ Куйбышевского района

0
Фото: ТАСС/Александр Гармаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двое мирных жителей погибли в результате обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка. Об этом сообщили 15 августа в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«День сменяет день, трагедия трагедию»
Специальный репортаж «Известий» — о том, как жители Донецка выживают под постоянными обстрелами

«В результате обстрела Вооруженных формирований Украины (ВФУ) по улицам Ершова и Башкирской в Куйбышевском районе Донецка погибли два человека», — говорится в сообщении.

Согласно данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), Донецк подвергается обстрелам со стороны ВФУ с раннего утра. Уже в 05:10 (совпадает с мск) украинские боевики выпустили в сторону Куйбышевского района города два снаряда калибром 155 мм. Спустя час в район прилетело еще шесть снарядов калибром 152 мм. Последний обстрел Донецка был зафиксирован в 11:10.

За последние сутки Вооруженные силы Украины обстреляли территорию ДНР 65 раз, выпустив 365 боеприпасов, передает RT. В результате на территории республики были повреждены 56 домостроений и девять объектов гражданской инфраструктуры.

Днем ранее сообщалось, что в ДНР зарегистрировано уже 43 случая подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на противопехотных минах «Лепесток», которые сбросили на город украинские боевики.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022