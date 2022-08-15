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Экс-генерал ВСУ Кривонос назвал причину долгих поставок американского оружия

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Capt. Angelo Mejia
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Оборонные предприятия США работают в режиме 24/7 для поставки оружия Украине: хотя склады и забиты техникой, но она нужна самому Вашингтону для защиты национальных интересов. Такое заявление в эфире украинского «24-го канала» сделал генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

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«Много людей, который воспринимают то, что им говорят из офиса президента, думают, что у американцев забиты склады, забиты базы техникой и вооружением. Да, забиты. Но забиты для выполнения их собственных национальных проблем, для решения их планов», — пояснил Кривонос.

Так он объяснил, почему во всех анонсах фигурируют лишь «единицы» техники вместо «десятков единиц», и указал на то, что ничего нельзя сделать «по хлопку руками». Именно поэтому вооружение поступает гораздо медленнее ожидаемого.

12 августа Киев запросил у Белого дома поставки боеприпасов к американским реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS. Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что ВСУ нужно еще больше систем дальнего радиуса действия, «не для того, чтобы обстреливать территорию РФ, а для того, чтобы иметь возможность достигать любой точки на территории Украины».

9 августа стало известно, что США планируют выделить Украине около $89 млн для разминирования территорий. Средства пойдут на подготовку 100 групп украинских саперов, а также на закупку необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты и специальный транспорт.

22 июля Белый дом сообщил, что США выделяют пакет военной помощи Украине на сумму до $175 млн. Отмечалось, что помощь будет оказана в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» за счет ресурсов Пентагона. Кроме того, США передадут Украине более 500 беспилотников Phoenix Ghost.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса.

Решение о спецоперации было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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