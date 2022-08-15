В МГУ прокомментировали позицию Белого дома в отношении дела Трампа

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев 15 августа прокомментировал «Известиям» отказ Белого дома вмешиваться в расследование дела о найденных у экс-президента США Дональда Трампа секретных документах.

По мнению эксперта, администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена, наоборот, вмешалась в дело Трампа.

«Всё шито белыми нитками — Белый дом уже вмешался. В том смысле, что указания провести все эти мероприятия отдавал министр юстиции [Меррик Гарланд]. Министр юстиции является членом администрации Байдена. <…> И министерство юстиции задействовано, и Федеральное бюро расследований. <…> И как тут можно говорить, что Белый дом вообще не в курсе», — заявил Рогулев.

Ранее в этот день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отреагировала на позицию администрации Байдена. Она задалась вопросом: почему же тогда Белый дом и Госдеп вмешиваются в другие расследования?

13 августа политолог Сергей Марков в беседе с «Известиями» предположил, что обыски в поместье Трампа проводятся для того, чтобы не допустить его до выборов главы государства в 2024 году. В случае победы, как считает политолог, Трамп может начать расследование по возможной фальсифицированной победе действующего американского лидера Джо Байдена на выборах в 2020-м.

Днем ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что при обыске в поместье Трампа Мар-а-Лаго во Флориде сотрудники Федерального бюро расследований обнаружили 11 комплектов секретных документов.

В то же время газета The New York Times сообщила, что обыск в поместье Трампа проводился по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. В рассекреченном документе говорится о том, что бывшего главу государства подозревают в нарушении Закона о шпионаже.

Сам Трамп заявил, что у ФБР не было необходимости изымать документы, найденные при обыске в его имении, поскольку он был готов отдать их добровольно. 45-й президент Америки также добавил, что призывает немедленно опубликовать изъятые документы.

14 августа вооруженные сторонники Трампа собрались у штаб-квартиры ФБР в Финиксе. Они протестовали против незаконного на их взгляд обыска в поместье политика.