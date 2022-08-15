Режим ЧС отменили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае отменили режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров. Решение приняли после стабилизации обстановки. Новых возгораний в крае не регистрируют.

Transsibinfo.com пишет, что всего с начала пожароопасного сезона в регионе возникло порядка 500 возгораний на общей площади, превышающей 450 тыс. га. Она превысила прошлогодний показатель в несколько раз. Во время режима ЧС действовал запрет на посещение лесов.

Особенно сильные пожары в этом годы фиксировались на северных территориях. В труднодоступной местности на севере Хабаровского края площадь природных пожаров превышала 700 тыс. га. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики пожары не несли. Сейчас возгораний в этой зоне нет, уточнили в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки.

Пожары регистрировались и в непосредственной близости от поселений. Очаги в основном были в зоне тушения. Возгорание произошло в заповеднике «Джугджурский» на побережье Охотского моря.

На территории Хабаровского края по-прежнему действует режим ЧС федерального уровня.