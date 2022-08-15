Литовский Шяуляй Банк прекратил операции с Россией в рублях

Литовский Шяуляй Банк, через который проходили платежи за калининградский транзит, прекратил с 15 августа операции с Россией в рублях. Об этом заявила в понедельник представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.

«Шяуляй Банк с сегодняшнего дня прекращает расчетные операции с Россией в рублях, а с 1 сентября — во всех валютах», — сообщила Кигуолене в эфире радио LRT.

Кигуолене подчеркнула, что клиенты были заранее проинформированы об этом, отмечает RT.

3 августа министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что сложности с оплатой за перевозку грузов РФ могут привести к остановке Вильнюсом железнодорожного калининградского транзита. Он указал, что государство не может обязать коммерческие банки принимать платежи из России.

В Шяуляй Банке заявили о прекращении сотрудничества с Россией и Белоруссией 28 июля. Сообщалось, что с 15 августа банк не будет проводить платежные операции в российских рублях независимо от страны получателя.

В ответ на это Россия передала Литве ноту. Временный поверенный по делам РФ в Литве Сергей Рябоконь назвал в свою очередь решение банка ударом по транзиту.

В тот же день губернатор Калининградской области Антон Алиханов допустил, что с 1 сентября транзит в регион прекратится. Он отметил, что из-за отказа Шяуляй Банка будет отсутствовать возможность оплаты проезда, а это приведет к тому, что Литва перестанет пропускать транспорт.

Проблемы с транзитом грузов в Калининградскую область из Литвы начались еще в середине июня. Тогда в полночь 18 июня вступил в силу запрет на транзит ряда грузов в регион из республики. Вильнюс объяснил его исполнением пятого пакета санкций против РФ. В тот же день Алиханов назвал такое решение незаконным.

Только почти спустя месяц было снято 80% ограничений по транзиту в регион. Губернатор Калининградской области назвал это победой российской дипломатии.