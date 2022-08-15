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В Испании расследуют свыше 260 жалоб на уколы шприцами в общественных местах

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Фото: REUTERS/Eric Gaillard
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В общественных местах Испании участились случаи уколов шприцами. Местные правоохранительные органы расследуют уже более 260 подобных жалоб по всей стране, передает в понедельник, 15 августа, радиостанция Cadena SER.

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По данным гражданской гвардии и национальной полиции, во всех случаях токсикологические отчеты были отрицательными, у пострадавших на теле обнаружены характерные для уколов ранки. Также нет никаких указаний на то, что после прокола жертвы были ограблены или изнасилованы.

Правоохранительные органы, как сообщает радиостанция, уверены, что причины и мотивы у предполагаемых виновных разные. К известным 203 жалобам следует прибавить по меньшей мере 59, из которых 23 зарегистрированы в Каталонии, 20 — в Наварре и 16 — в Стране Басков.

Отмечается, что в большинстве случаев жертвами стали девушки.

4 августа сообщалось о том, что в испанском автономном сообществе Валенсия были госпитализированы три девушки после уколов шприцами на музыкальном фестивале.

Днем ранее появилась информация о расследовании полицией Испании после жалоб от женщин, которых укололи шприцами во время отдыха минимум в девяти испанских автономных сообществах — Андалусии, Арагоне, на Балеарских островах, в Валенсии, Кантабрии, Кастилии-Ла-Манчи, Каталонии, Наварре и Стране Басков.

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