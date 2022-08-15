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Власти Петербурга открыли поиск перевозчиков на новые автобусные маршруты

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Подведомственное Смольному ГКУ «Организатор перевозок» объявило о поиске перевозчиков на два новых автобусных маршрута в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 15 августа, пишет газета «Деловой Петербург».

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Маршруты под номерами 203 и 228 запустят в южной части города. На два двухлетних контракта из бюджета намерены выделить почти 436 млн рублей. Первоначально автобусы должны были выйти на новые пути лишь в 2023 году, однако теперь нововведение планируется уже осенью.

Предполагается, что новые автобусные маршруты частично заменят ранее отмененные перевозки и обеспечат транспортную доступность новых жилых комплексов.

Главный редактор портала «Транспорт СПб» Владислав Булгаков в беседе с изданием отметил, что наиболее вероятным претендентом на обслуживание новых маршрутов является ГУП «Пассажиравтотранс». Возможности перевозчика соответствуют ряду заявленных критериев: возраст техники, короткий срок контракта, необходимость скорого выхода на линию, инфраструктура. В предприятии пообещали оценить возможность участия в аукционе.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Делового Петербурга»: «Южное усиление: Смольный ищет перевозчиков на маршруты к новостройкам».

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