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В Москве почти четверть ДТП с пешеходами произошла по вине водителей

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Почти четверть ДТП с пешеходами в Москве в период с 8 по 14 августа 2022 года произошла в зоне действия пешеходных переходов. Об этом 15 августа сообщил официальный Telegram-канал столичной ГИБДД.

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Дорожных происшествий, в которых участвовали пешеходы, зарегистрировано за прошедшую неделю столице 39 случаев. В ведомстве отметили, что 23% таких ДТП были зафиксированы инспекторами ДПС в зоне действия пешеходных переходов.

Наиболее распространенными видами ДТП в Москве стали столкновения транспортных средств — 74 случая. С участием мототранспорта в столице произошло 27 ДТП, с участием велосипедистов — 10 происшествий.

По оценке Госавтоинспекции столицы, самым аварийным днем стал вторник, 9 августа. В тот день было зарегистрировано 28 ДТП.

ГИБДД Москвы сообщила, что за неделю с 8 по 14 августа в столице было зарегистрировано 147 ДТП. В них три человека погибли, 163 получили ранения. В числе пострадавших значится 19 детей в возрасте до 16 лет.

За истекшую неделю, по данным ведомства, полицейскими было пресечено 470 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения.

12 августа за семь месяцев 2022 года по нарушениям ПДД в Москве пешеходы в столице оказались более законопослушными, чем водители. Со стороны пешеходов ГИБДД выявили 95 362 нарушения ПДД. За аналогичное время водители нарушили правила дорожного движения 109 041 раз.

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