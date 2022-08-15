Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 15 снарядов по поселку Ивановка в Запорожской области. Об этом 15 августа сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

«Сегодня около пяти часов утра боевики ВСУ обстреляли поселок Ивановка в Васильевском районе. Всего по территории поселка было выпущено порядка 15 артиллерийских снарядов, осколками повреждено пять жилых домов и здание церкви», — приводит слова ВГА ТАСС.

В администрации сообщили, что информация о пострадавших среди мирного населения не поступала. На месте проводится инженерная разведка на наличие неразорвавшихся боеприпасов.

14 августа сообщалось, что из-за ракетного удара ВСУ по Энергодару погиб мирный житель и получила ранения девушка. Также был нанесен артиллерийский удар по району Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС), в результате которого в непосредственной близости от предприятия загорелась трава.

13 августа украинские националисты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и город Энергодар, где располагается объект. Под атаку боевиков попала в том числе прилегающая территория Запорожской ТЭС.

Приазовская часть Запорожья была освобождена Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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