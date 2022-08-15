Девочка попала в больницу после катания на качелях в Петербурге

В Санкт-Петербурге 12-летняя девочка была госпитализирована после катания на качелях. Об этом стало известно в понедельник, 15 августа.

По данным «Известий», инцидент произошел на детской площадке на проспекте Сизова 14 августа. Во время катания у качелей оборвались цепи, и ребенок упал на землю.

Родители пострадавшей обратились за помощью к врачам. В больнице у 12-летней петербурженки была диагностирована травма живота с разрывом селезенки. На данный момент ребенок находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

1 августа сообщалось, что 6-летнему ребенку оторвало пальцы на ноге в поющем фонтане в Казани. Мальчику оторвало три пальца, два из которых врачам удалось восстановить. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия.