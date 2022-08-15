Немцы раскритиковали Зеленского после его видеообращения к россиянам

Читатели немецкой газеты Der Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего накануне россиян поддерживать Киев и выступить против спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Так, читатель с никнеймом GvbR72 написал, что Зеленский «уже достал записывать каждый день обращения».

Комментатор zw9s посоветовал президенту Украины начать с себя, указав, что Зеленский и стал виновником сложившейся в стране ситуации.

«Он должен обратиться к своим соотечественникам. В частности, к «азовцам» (группировка признана в РФ террористической и запрещена в стране. — Ред.), которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации», — добавил еще один читатель газеты.

28 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировая аудитория перестала воспринимать Зеленского. Дипломат также обратила внимание на то, что сейчас в западных СМИ стала все чаще фигурировать супруга президента Украины, а сам Зеленский теперь присутствует на ее фоне.

23 июня Зеленский заявил, что усталость от темы ситуации вокруг Украины есть и среди других государств, и внутри регионов самой страны.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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