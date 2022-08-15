Реклама
Прямой эфир
Мир
Власти Запорожья заявили о необходимости режима тишины вокруг ЗАЭС
Мир
Британский парламентарий указал на доминирование Лаврова над Джонсоном
Мир
В Афганистане сообщили о планах закупить миллион баррелей нефти у России
Мир
Глава конференции ДНЯО назвал возможные последствия ядерных испытаний КНДР
Мир
Посол России заявил о невозможности США стереть вину за беды в Афганистане
Общество
Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России
Экономика
В Совфеде увидели риск роста цен топлива в регионах
Мир
В МИД КНР указали на провал плана США взять под контроль Китай через Тайвань
Мир
В Крыму назвали безумием планы Киева нанести удар по Крымскому мосту
Мир
Захарова отреагировала на позицию Белого дома в отношении дела Трампа
Наука
«Роскосмос» представил макет новой российской орбитальной станции
Мир
Илон Маск рассказал о преимуществах чипирования людей
Сюжет:

Немцы раскритиковали Зеленского после его видеообращения к россиянам

Читатели Der Spiegel раскритиковали Зеленского после его видеообращения к россиянам
0
Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Читатели немецкой газеты Der Spiegel раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего накануне россиян поддерживать Киев и выступить против спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Еще один артист: кто готовится сменить Зеленского
Среди возможных преемников рассматривают главу президентского офиса и главкома ВСУ

Так, читатель с никнеймом GvbR72 написал, что Зеленский «уже достал записывать каждый день обращения».

Комментатор zw9s посоветовал президенту Украины начать с себя, указав, что Зеленский и стал виновником сложившейся в стране ситуации.

«Он должен обратиться к своим соотечественникам. В частности, к «азовцам» (группировка признана в РФ террористической и запрещена в стране. — Ред.), которые действовали на востоке Украины с 2014 года и привели к сегодняшней ситуации», — добавил еще один читатель газеты.

28 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что мировая аудитория перестала воспринимать Зеленского. Дипломат также обратила внимание на то, что сейчас в западных СМИ стала все чаще фигурировать супруга президента Украины, а сам Зеленский теперь присутствует на ее фоне.

23 июня Зеленский заявил, что усталость от темы ситуации вокруг Украины есть и среди других государств, и внутри регионов самой страны.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022